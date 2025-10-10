Meta da Prefeitura é que todos os ônibus de Feira sejam climatizados

O prefeito Zé Ronaldo disse ontem durante entrega mais cinco ônibus para o sistema de transporte coletivo de Feira de Santana que a meta da Prefeitura énque todos os ônibus sejam climatizados como os que estava entregando. Os novos veículos vão servir à região da avenida Artêmia Pires, ao leste da cidade.

Os novos veículos, da frota da empresa São João, foram entregues pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na manhã desta quinta-feira (09), durante solenidade em frente ao Paço Municipal Maria Quitéria.

O prefeito José Ronaldo destacou que os novos ônibus vão circular pela região da Artêmia Pires, sendo três destinados ao sistema do BRT Feira, e outros dois passarão pelo bairro Parque Getúlio Vargas e pelo Corredor dos Araçás. Informou também que mais investimentos estão sendo realizados para garantir mais conforto e segurança para os usuários do transporte coletivo, com a realização de uma licitação pública para aquisição de cerca de 80 abrigos para pontos de ônibus.

O secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Sérgio Barradas Carneiro, observa que a linha de ônibus para a região da Artêmia Pires é a mais extensa da cidade, com 27 km de ida e volta entre a Estação de Transbordo Centro e o bairro Jardim Brasil.

O diretor da empresa São João, Abel Soares, informa que os veículos que estão sendo incorporados à frota possuem capacidade para transportar, em média, 70 passageiros. “Estamos realizando importantes investimentos para renovação da frota periodicamente”, destacou.