Com Síndrome de Burnout, Dandara Barreto faz uma pausa na atividade jornalistica

A jornalista e radialista Dandara Barreto (Grupo Limes de Comunicação) publicou em redes sociais e canais de comunicação uma nota avisando que está fazendo uma pausa na atividade jornalística, depois de ter sido diagnosticada com a Síndrome de Burnout .

“Nos últimos meses, meu corpo e minha mente me pediram um tempo. Fui diagnosticada com síndrome de burnout, e aprendi, da forma mais humana possível, que até quem ama o que faz precisa parar. Parar não é desistir; é se permitir recomeçar com mais leveza, consciência e propósito.”

No texto ela explica que não é uma “despedida definitiva” e que pretende voltar em breve a exercer a profissão de comunicadora.

“É apenas uma pausa. A gente se vê (ou se ouve) por aí.”