Tanque do Urubu era um dos quilombos urbanos mais antigos de Feira

O Tanque do Urubu, onde está a área degradada por um lixão que funcionou no local durante anos e a Prefeitura pretende recuperar, foi uma área considerada quilombola, habitada por negros, na região urbana de Feira. “O Tanque do Urubu era um dos quilombos urbanos mais antigos da cidade, assim como a Rua nova, a Queimadinha, as Baraúnas e Mangabeira, que foram os lugares de moradia mais procurados pelo povo negro e pobre que chegava a Feira de Santana, diz a narradora do livro “Um Quilombo Urbano chamado Rua Nova“, um paradidático lançado por Flávia Santana dos Santos, há cerca de 10 anos, pela UFRB.

A Prefeitura de Feira quer contratar empresa especializada para elaborar um Plano de Recuperação de Área Degradada podem apresentar suas propostas até esta quarta-feira, 14. A documentação com a proposta deverá ser enviada à Secretaria de Meio Ambiente, por meio do e-mail fundema.semmam@pmfs.ba.gov.br, ou entregue presencialmente na sede da Semmam, localizada na rua Pilar do Sul, bairro Brasília, entre as 8h e 12h e das 13h às 17h.

Ilustração: Eduardo Xavier/Flávia