Mulheres em tratamento de câncer precisam de toucas e lenços

A campanha “Outubro Rosa” traz consigo a necessidade de cuidado com a saúde feminina para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso, as comissões em Defesa dos Direitos das Mulheres e de Direito Médico da OAB Subseção Feira de Santana estão realizando uma campanha para arrecadação de doações de lenços e toucas para mulheres que estão em tratamento com o câncer de mama.

As doações podem ser feitas até o dia 22 deste mês (quarta-feira da semana que vem) na sede da OAB Feira, situada na rua Cel. Álvaro Simões, n° 74, Centro, defronte o Fórum Filinto Bastos – outro ponto de recebimento das doações. Estas também podem ser entregues nas salas do Fórum Trabalhista José Martins Catharino.

“Colabore com essa campanha que visa contribuir com a autoestima e apoio às mulheres em tratamento de câncer de mama. Sua doação irá colorir quem está nessa luta”, declara Esmeralda Halana, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres.

A campanha do “Outubro Rosa” é realizada anualmente com o intuito de conscientizar a população acerca da importância de adotar hábitos de vida saudáveis, como manutenção do peso corporal, prática de atividades físicas e, também, para evitar o consumo de álcool e alimentos gordurosos, com o intuito de reduzir o número de casos. Conforme o Instituto Nacional do Câncer (INCA), há uma estimativa de 73,6 mil novos casos para este ano.

Mais informações no Instagram @oabmulherfsa e @comissaodireitomedicofsa.