Quase 15 mil pessoas estiveram nas atividades do Festival de Teatro Infantil deste ano

A 17ª edição do Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana foi encerrada no começo desta semana com números expressivos, o que reafirma a força e a representatividade que o festival tem alcançado ao longo destas quase duas décadas de existência, tanto na região Nordeste, como em todo o Brasil.

O público total do evento foi de 14.578 pessoas (cerca de 70% crianças de 6 a 13 anos), que participaram ativamente das 67 atividades realizadas durante os 12 dias do evento. Os espetáculos, debates, oficinas e lançamentos de livros tiveram uma grande adesão.

Merece destaque também o número de escolas que participaram do Fenatifs 2025, foram 147 unidades escolares de Feira de Santana e de outras cidades da região, tanto das redes municipais de ensino, quando da rede estadual, além das escolas privadas. Além disso, tivemos a tradicional participação das instituições de atendimento social.

Cerca de 20 grupos e companhias de teatro de 12 estados estiveram presentes na edição 2025 do Fenatifs, proporcionando mais uma vez uma rica e potente troca de vivências entre as pessoas que se apresentaram no evento.

No geral, mais de 60 pessoas estiveram envolvidas diretamente na realização do festival, trabalhando nos teatros, nas comunidades e nos mais diversos espaços onde foram realizadas atividades, transportando os grupos, garantindo a melhor recepção e acolhimento para quem esteve no Fenatifs, tanto como plateia como para se apresentar.

Ao fazer um balanço da edição deste ano, a Cia. Cuca de Teatro destaca a importância das parcerias institucionais com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Diretoria de Espaços Culturais da Bahia, direção do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), do Centro de Cultura Amélio Amorim e veículos de comunicação.

O Fenatifs conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 03/ 2023 – Eventos Culturais Calendarizados. O Fenatifs é realizado pela Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro.