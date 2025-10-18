Universidades Estaduais da Bahia entram no ranking da Times Higher Education

As universidades estaduais da Bahia conquistaram reconhecimento internacional ao integrarem a lista das melhores instituições de Ensino Superior do mundo, o World University Rankings 2026, elaborado pela revista britânica Times Higher Education (THE), uma das mais prestigiadas avaliações acadêmicas globais. A lista reúne as principais universidades do mundo, incluindo instituições de renome como Harvard, Yale e Colúmbia, e avaliou 2.191 universidades de 115 países.

As universidades estaduais de Feira de Santana (Uefs), de Santa Cruz (Uesc), do Sudoeste da Bahia (Uesb) e do Estado da Bahia (Uneb) estão presentes na lista que reúne instituições de excelência em diferentes países, evidenciando a qualidade do ensino, da pesquisa e da inovação desenvolvidas nas unidades de Ensino Superior da rede estadual.

O levantamento analisou o desempenho das instituições com base em cinco pilares: Ensino, Ambiente de Pesquisa, Qualidade da Pesquisa, Indústria (transferência de conhecimento e impacto econômico) e Perspectiva Internacional (colaboração com instituições estrangeiras). Esses indicadores medem o impacto acadêmico, científico e social das universidades em seus contextos regionais e globais.

Para a secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito, a presença das universidades estaduais na classificação internacional reforça o papel estratégico das instituições públicas de ensino superior. “Esse reconhecimento internacional mostra a força e a qualidade da educação pública baiana. As nossas universidades estaduais têm desempenhado um papel fundamental na formação de profissionais, na produção de conhecimento e no desenvolvimento das regiões onde estão inseridas”, destacou.