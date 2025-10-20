Com a Praça do Tropeiro em obras o Samba com Luizinho dos 8 Baixos acontece no Shopping Popular

Enquanto estiver acontecendo a obra de requalificação da Praça do Tropeiro, o Samba das segundas-feiras acontece dentro do Shopping Popular/Centro de Abastecimento na praça de Alimentação de Santa Bárbara, entre os galpões de Carne e Cereais.

O Samba da Praça do Tropeiro é uma manifestação cultural espontânea que acontece todas as segundas-feiras, desde que a feira-livre do centro da cidade foi transferida para o Centro de Abastecimento, hoje ocupado, em partes, pelo Shopping Popular.

A Praça do Tropeiro é ponto de encontro e de transportes públicos das pessoas que moram nas zonas rurais dos distritos de Feira e municípios vizinhos.