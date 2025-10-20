Nova Policlínica de Feira será construída no terreno do antigo Derba

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, assinou na manhã desta segunda-feira (20) o termo de convênio que viabiliza a construção da nova Policlínica Municipal de Feira de Santana. A assinatura ocorreu durante o Encontro Estratégico: Parceria que Transforma, na União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, da secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, além de senadores, deputados, prefeitos e outras autoridades políticas.
O ato marca o início oficial do projeto que vai reforçar a rede municipal de saúde e ampliar o acesso da população a consultas especializadas e exames de imagem. A nova unidade será construída no terreno do antigo Derba.
“Hoje consolidamos um compromisso que se traduz em mais acesso e mais qualidade para a população. A Policlínica Municipal integra a estratégia de fortalecer a rede, reduzir filas e organizar o cuidado especializado de forma articulada com a atenção primária”, afirmou o titular da Saúde representando o prefeito Zé Ronaldo.
O novo equipamento municipal de Saúde vai fortalecer a rede de atenção ambulatorial, proporcionando mais conforto, resolutividade e qualidade no atendimento aos usuários do SUS, a oferta de consultas com especialistas, apoio diagnóstico e terapêutico, entre outros serviços que complementam a linha de cuidado às pessoas.
“Essa nova unidade representa um grande avanço para Feira de Santana. Vamos integrar agendas, fortalecer protocolos assistenciais e alinhar fluxos para que a pessoa usuária encontre resposta ágil e qualificada perto de casa”, destacou Rodrigo Matos.
Com a assinatura do convênio, as próximas etapas são a contratação dos projetos, aprovação técnica, licenciamento e posterior licitação das obras e equipamentos. Todas as fases seguirão critérios de transparência, controle e eficiência, com divulgação periódica de marcos e prazos pelo município.
A construção da Policlínica Municipal integra o PAC e conta com o apoio do Ministério da Saúde e a parceria da Caixa Econômica Federal