“Perdidos e achados” da Prefeitura de Feira tem 5 mil objetos esperando os donos

O setor de Achados e Perdidos da Prefeitura de Feira de Santana, administrado pela Secretaria Municipal de Prevenção à Violência (SEPREV), conta atualmente com quase 5 mil itens catalogados, entre documentos, chaves, carteiras e outros objetos pessoais. Todos aguardam que seus donos compareçam para reaver o que foi perdido. Os itens encontrados podem ser entregues em qualquer base da Guarda Municipal ou diretamente na sede da SEPREV, situada na rua Leolinda Bacelar, nº 224, bairro Kalilândia.

O serviço funciona durante todo o ano, e não apenas em períodos festivos como a Micareta ou a Expofeira, quando a secretaria costuma montar postos de atendimento temporários. O objetivo é garantir que qualquer cidadão possa localizar seus pertences de forma simples e segura.

Segundo o coordenador do setor, Sandro Ricardo Lima, “muita gente não sabe, mas o serviço está disponível durante todo o ano. Recebemos objetos de diferentes pontos da cidade e fazemos o cadastramento de tudo. Já temos cerca de quase cinco mil itens à espera dos proprietários”.

Quem perdeu algum documento, chave ou pertence pode verificar se o item foi localizado por meio do site oficial da Prefeitura de Feira de Santana ou presencialmente na sede da secretaria.