Corpo de Celso Daltro é velado na Câmara de Vereadores de Feira de Santana

A Câmara Municipal de Feira de Santana declarou Luto Oficial, por 3 (três) dias, em razão do falecimento do advogado e ex-vereador Celso Ribeiro Daltro, nesta terça-feira. O corporativo do advogado é velado no saguão da Câmara Municipal de Feira de Santana, a partir das 8 h de amanhã, quando haverá o sepultamento.

Nascido em Lagarto, estado de Sergipe, profissional de reconhecida trajetória pública, jurídica e política, Celso Daltro exerceu mandato de Vereador na Câmara Municipal de Feira de Santana, na legislatura de 1983 a 1988, destacando-se como Líder da Bancada do PMDB, além de ter ocupado diversos cargos públicos relevantes, entre eles Secretário Municipal de Administração, de Agricultura, de Expansão Econômica, de Educação e de Governo, bem como Procurador-Geral do Município.

O decreto, assinado pelo presidente da Câmara vereador Marcos Lima, destaca sua “destacada atuação como advogado, servidor público e homem público, tendo participado ativamente da construção de políticas administrativas e jurídicas que marcaram a história municipal, além de sua militância no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), desde sua fundação”.