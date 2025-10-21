Juraci Dórea refaz escultura instalada no campus da UEFS em 2013

No campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), onde por anos uma escultura resistiu ao sol, à chuva e aos olhares curiosos, agora surge uma sucessora, também de autoria de Juraci Dórea, que decidiu dar novo fôlego à própria obra. . A escultura anterior foi instalada no campus da Uefs em 2013

A peça é uma das unidades do Projeto Terra, que visa à criação de grandes esculturas de couro e madeira, de murais e de quadros da série Histórias do Sertão inspirados na iconografia do cordel, empregando material do próprio local.

“Nós chegamos ao limite da resistência da obra e neste caso, ela pode ser refeita. Estamos criando uma sobrevida para ela”, explicou o artista. O novo monumento foi instalado exatamente onde o anterior estava, na área externa do antigo auditório central, hoje Teatro da Uefs.

“Não tem como falar de Juracy Dórea desvinculando ele da história de Feita e da história da universidade. Pra gente é uma honra, é um orgulho e é também um reconhecimento dessa trajetória e dessa história, que é merecedora de toda essa produção e de toda essa construção que está acontecendo”, ressaltou a reitora da Uefs, professora Amali Mussi.

Fotos:Bernardo Bezerra