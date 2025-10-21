/ Publicado em Cultura, Destaques, Home

Juraci Dórea refaz escultura instalada no campus da UEFS em 2013

No campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), onde por anos uma escultura resistiu ao sol, à chuva e aos olhares curiosos, agora surge uma sucessora, também de autoria de Juraci Dórea, que decidiu dar novo fôlego à própria obra. . A escultura anterior foi instalada no campus da Uefs em 2013

A peça é uma das unidades do Projeto Terra, que visa à criação de grandes esculturas de couro e madeira, de murais e de quadros da série Histórias do Sertão inspirados na iconografia do cordel, empregando material do próprio local.

“Nós chegamos ao limite da resistência da obra e neste caso, ela pode ser refeita. Estamos criando uma sobrevida para ela”, explicou o artista. O novo monumento foi instalado exatamente onde o anterior estava, na área externa do antigo auditório central, hoje Teatro da Uefs.

“Não tem como falar de Juracy Dórea desvinculando ele da história de Feita e da história da universidade. Pra gente é uma honra, é um orgulho e é também um reconhecimento dessa trajetória e dessa história, que é merecedora de toda essa produção e de toda essa construção que está acontecendo”, ressaltou a reitora da Uefs, professora Amali Mussi.

Fotos:Bernardo Bezerra

