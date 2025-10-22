Chuvas e temperaturas baixas em Feira vão até sábado

Até o próximo sábado (25), a temperatura em Feira de Santana deve variar entre 19ºC (previsão para esta quarta-feira) e 27ºC no sábado. O clima será mais frio do que o habitual para esta época do ano. A previsão é de chuva para todos os dias da semana, com volumes que podem chegar a 10,7 milímetros na quinta-feira e apenas 0,6 milímetros na sexta-feira.

Chuva de 10,6 mm pode ser considerada forte, dependendo da intensidade e da duração da precipitação. No entanto, se as chuvas ocorrerem de forma prolongada durante o dia, o impacto pode ser menor.

Vale destacar que 1 milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água por metro quadrado, o que formaria uma camada de 1 milímetro de altura em uma superfície plana e sem escoamento.

Para evitar contratempos, é recomendável que as pessoas saiam de casa portando um guarda-chuva, e que crianças e idosos se agasalhem adequadamente para se proteger do frio nas noites mais geladas.

A umidade relativa do ar (quantidade de vapor de água presente no ar em um dado momento) deve variar entre 71% (menor valor, no sábado) e 97% (máxima, na quarta-feira e quinta-feira).