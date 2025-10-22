Com 800 lugares, o Teatro da UEFS supera o do Centro de Convenções

Entre o som afinado da nova acústica e as luzes que agora realçam cada detalhe do palco, o antigo Auditório Central da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) está renascendo em grande estilo como um moderno teatro. O espaço, que durante anos acolheu formaturas, palestras e eventos acadêmicos, integrará o circuito cultural da Bahia como o maior teatro do interior baiano, com capacidade para 800 pessoas. “Formei aqui em 2019, com cadeiras de plástico e malhas que escondiam as marcas do tempo. Hoje, ver esse lugar assim, lindo, moderno, dá uma sensação de que os sonhos se renovam”, conta emocionada a engenheira agrônoma Laura Carolina Rodrigues, ex-aluna e agora servidora do setor de áreas verdes da universidade.

A requalificação, realizada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), transformou o ambiente em um equipamento acessível e confortável. O novo teatro conta com foyer climatizado e envidraçado, poltronas especiais, plataformas elevatórias, piso tátil e tratamento acústico de alto padrão. Mais do que uma obra física, o novo teatro representa um marco afetivo para comunidade acadêmica e para toda Feira de Santana e região.

Para Laura, este é um momento de reencontro com sua história. “Eu recebi minha família aqui na entrega de diploma e agora posso contribuir com o cuidado desse lugar que me formou, a partir do meu trabalho na universidade. É o fim de uma obra, mas o início de muitos sonhos de quem vai passar por aqui”, afirma.

Os últimos ajustes estão sendo realizados, como testes de som e iluminação. O arquiteto Nilo Teixeira, professor da UEFS e integrante da equipe técnica que acompanhou a obra, lembra os 26 anos desde o início do prédio. “Esse projeto começou em 1999, quando ainda era um auditório. É uma satisfação enorme ver o resultado. O som está perfeito, a acústica impecável, do palco dá para ouvir até o último assento, sem microfone. A Princesa do Sertão merece um teatro como esse”, afirmou Nilo, que também foi responsável pala arte do painel na entrada do auditório.

Projeto Terra – O artista visual, arquiteto e poeta feirense Juraci Dórea, nome consagrado da arte contemporânea baiana, também marca presença nesse novo capítulo. Autor da instalação em couro e madeira que integra o paisagismo do teatro, ele refaz agora sua obra dentro do mesmo conceito do Projeto Terra, iniciado nos anos 2000. “O couro e a madeira são materiais vivos. Eles respiram, mudam com o tempo e com a natureza. Essa interferência faz parte do sentido da obra. Cada nova montagem tem um outro visual, uma nova leitura”, explica Dórea, que refaz agora a instalação para o novo paisagismo do teatro.

Com a requalificação, a UEFS passa a contar com um teatro de grande porte, que supera inclusive o do Novo Centro de Convenções, que tem 639 lugares. A previsão é que o governador Jerônimo Rodrigues entregue o espaço à comunidade nas próximas semanas. “Esse teatro vai marcar a vida de muitas pessoas, assim como marcou a minha”, resume Laura, com brilho nos olhos.

Foto: Gilberto Júnior / Ascom Conder