Hoje eu comemoro a vida!

Mais um ano, mais um ciclo. Mais uma volta completa nesta roda da vida em que sigo sentindo, aprendendo e crescendo.

Em 22 de outubro eu nasci — numa Feira de Santana que, à época, abrigava semanalmente a maior feira livre do Brasil.

Já há muito tempo essa grande feira deixou de existir.

A cidade mudou, cresceu, se desenvolveu — e muito do seu patrimônio histórico se perdeu.

Essa perda nos lembra que desenvolvimento, sem memória, é mutilação: por isso, me fortaleço nas minhas raízes e no compromisso com a memória coletiva.

Quando penso nesse lugar que tanto amo, percebo que, assim como ela, eu também mudei. Tornei-me melhor em muitos aspectos, mas ainda tenho muito a crescer. Como a cidade, eu me transformo e sigo crescendo. Diferente dela, cada vez mais me conecto às minhas raízes, à minha história.

Entendo que nenhuma árvore se ergue grande sem antes fortalecer suas raízes — e eu sigo assim:

olhando para frente, mas com os olhos atentos à minha própria história.

E assim tenho crescido, ano após ano.

Assim como a cidade onde nasci, me transformo a cada dia.

Levo comigo as memórias do que vi e vivi — e me transformo.

Aprendo e cresço a cada ciclo da minha existência.

E, apesar das quedas, das pedras e das pedradas que recebemos pelo caminho, sigo crescendo.

Faço de cada momento — bom ou ruim — um impulso para ser alguém melhor.

Crescer sempre, mesmo quando as dores e angústias me levam às lágrimas,

mesmo quando penso em desistir — sigo.

Teimosamente sigo: aprendendo e crescendo.

Ano após ano, tenho mais consciência do muito que ainda há por conhecer, aprender e transformar em caminho para mais crescimento.

Porque, para mim, assim é a vida: um constante aprendizado que nos impulsiona a crescer.

Aquela Feira de quando eu nasci já não existe. E aquele bebê que um dia fui cresceu, virou criança, atravessou a adolescência,

aprendeu cedo a conviver com as perdas — e nunca desistiu de seguir aprendendo e crescendo.

E assim me tornei homem.

Cada dia mais ávido por aprender, por conhecer, por crescer.

Entendendo que preservar memória é ação; por isso, guardo e nutro minhas raízes.

E sigo — enfrentando o mundo, voando cada vez mais pleno e certo do que sou, do que quero e do que não quero.

Olho o mundo com olhos de menino: desejando o belo e lutando para construir um lugar melhor — para mim e para os meus.

A cada lição que a vida me oferece, aproveito para aprender e crescer.

Porque, assim como o mundo que quero melhor, eu também me construo, me despedaço e me reconstruo —

nunca parando de aprender para continuar crescendo.

Porque, para mim, viver é isto:

olhar atento, sentir aguçado, amar emocionado, ouvir com paciência e discernimento,

aprender sempre e crescer a cada dia.

Feito menino curioso — assim eu sigo.

🌿 Agradeço a Deus e aos meus ancestrais por mais um ciclo de aprendizado e crescimento.

Feira de Santana, Bahia, 22 de outubro de 2025.

— Jamil Souza

@jamil.souza.ba é professor e comunicador