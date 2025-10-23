“Ler é massa”: vá a Cachoeira e participe da Festa Literária Internacional; até domingo,26

Com o tema “Ler é Massa”, começou hoje (quinta-feira,23) a 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira. O evento, que ocorre até o próximo dia 26, contou com uma mesa de abertura com Rita Batista e Russo Passapusso.
Este ano são quatro espaços que centralizam o evento na cidade histórica de Cachoeira: Palco dos Ritmos /Palco Raízes da Flica, sob curadoria de Linnoy Nonato; Tenda Paraguaçu, com curadoria de Wesley Correia, Geração Flica, com Deco Lipe como curador, e Fliquinha, para o público infantil. De Feira de Santana a Cachoeira são pouco mais de 50km.
O Governo do Estado está presente na 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), com o Espaço Bahia Presente, instalado na Fundação Hansen Bahia, onde o público vai encontrar uma programação gratuita com apresentações culturais, debates literários, oficinas e exposições, além de uma agenda diversificada com ações e serviços nas áreas da cultura, educação, cidadania e direitos humanos voltados aos visitantes e à comunidade local.
Em fala sobre o evento, o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, destacou a importância da participação do Governo do Estado na Flica: “O Governo do Estado investe nos eventos literários como uma importante oportunidade de inclusão e de transformação por meio da transversalidade da palavra. E tudo isso faz da Bahia, hoje, o estado brasileiro que mais investe em ações de fomento à literatura”.
Durante todo o período, o Espaço Bahia Presente oferece atividades fixas das 9h às 17h, com cantinho da leitura, rodas de conversa, lançamentos de livros, oficinas de tranças e exposições, além de serviços de informação e ações educativas e culturais para os visitantes.
Há outros espaços na Festa: Academia Maçônica Cachoeirana de Letras e Artes: rodas de conversa sobre escritas inclusivas; Feira das Mulheres Negras: exposição e venda de produtos, além de sarau de abertura com o Grupo Batalha do Canhão; Memorial Anna Nery: oficinas de escrita criativa e projeto de coleta de bonecas pretas