Juventude ganha campeonato de futebol amador do distrito da Matinha

As torcidas dos times Juventude, do povoado Candeal II, e Desmantelo, da Moita da Onça, lotaram, neste domingo, a Arena Matinha — nome popular do Estádio Severino Ferreira — para assistir à partida final do Campeonato da Matinha. O campeão foi o Juventude

O certame, realizado pela 20ª vez, contou com a participação de equipes dos 12 povoados do distrito. O estádio, que passou por reforma, foi modernizado e agora conta com vestiários, arquibancadas e um campo com dimensões oficiais, ideal para a prática do futebol.

“O Campeonato da Matinha mostra que este esporte realmente é o das multidões, que une as pessoas em festa para incentivar os jogadores dos times dos seus povoados”, elogiou o prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Os times finalistas receberam uma premiação total de R$ 17 mil — o campeão ficou com R$ 12 mil e o vice recebeu R$ 5 mil. O melhor jogador, o melhor goleiro, o artilheiro e o jogador revelação também foram homenageados com placas.

O campeonato contou com o apoio da Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, da Superintendência de Esportes e da Secretaria de Saúde.

Fotos: Valdenir Lima