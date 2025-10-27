Presidente da França vem a Salvador no próximo dia 5 de novembro

Uma França sofisticada e pensante aterrissa em Salvador no próximo dia cinco (5) de novembro para o início do festival “Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África”, um evento que se realiza pela sétima vez, sendo esta a primeira fora da África. O presidente da França, Emmanuel Macron e a artista senegalesa Senny Camara, instrumentista de kora e guitarra, vocalista, compositora e engenheira de som. O festival se estende até o dia oito (8) com uma programação espalhada pela capital baiana, na Aliança Francesa, na Casa do Benin, no Restaurante Preta Tira Chapéu e outros lugares.. A programação toda clique aqui