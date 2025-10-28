Jerônimo abre encontro da Fetag em Feira e exposição da indústria de minérios em Salvador

O governador Jerônimo dividiu-se ontem entre dois compromissos em Feira e Salvador. Em Feira de Santana, no Centro de Convenções,o governador abriu um encontro da agricultura familiar promovido pela Fetag (Federação dos Trabalhadores da Agricultura) e logo depois viajou de volta para Salvador onde participou da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) 2025, realizada no Centro de Convenções da capital. Antes de retornar de Feira para Salvador, Jerônimo foi ao barbeiro Manoelito “dar um trato no cabelo”.

O evento em Salvador é considerado uma das maiores exposições de mineração da América Latina, é promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), a Exposibram e segue até a próxima quinta-feira (30), com 400 stands das principais empresas de atuação global e os maiores fornecedores de produtos, serviços e tecnologia da indústria mineral.

Durant a cerimônia de abertura, o governador Jerônimo Rodrigues, que considerou o momento histórico para a mineração,ressaltou:

“Ter a Exposibram aqui na Bahia significa colocar nosso estado no mapa global da mineração. Nós queremos apresentar o que a Bahia tem, queremos dialogar o formato de exploração que seja responsável, sustentável, que possa envolver ações de ciência, tecnologia e inovação. O papel da CBPM o tempo inteiro foi montar uma estratégia para que o mundo e o Brasil pudessem ver o potencial mineral que a Bahia tem”.

No encontro com os trabalhadores rurais, Jerônimo destacou a importância de manter um diálogo permanente entre governo e movimentos sociais rurais, reforçando o papel da Fetag como parceira estratégica na execução das políticas voltadas ao campo.

“A minha origem é rural e a minha missão como governador é justamente fortalecer as ações voltadas ao campo. Além dos investimentos em infraestrutura — como água, estradas e telefonia —, e nas áreas de educação e saúde do meio rural, é fundamental garantir que as instituições que representam essa pauta se mantenham fortes. Estamos aqui para debater políticas públicas que as fortaleçam”, enfatizou.