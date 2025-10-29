Sergio Carneiro diz que demissão do cargo de secretário tem “caráter estritamente pessoal”

“O advogado e administrador Sérgio Barradas Carneiro informa publicamente que o pedido de demissão tornado público hoje foi apresentado ao Prefeito José Ronaldo na última sexta (24) e tem caráter estritamente pessoal.

Ele reitera também que a saída do cargo de secretário municipal de Mobilidade Urbana (Semob) não possui qualquer relação direta com o resultado da comissão de sindicância que analisa dados publicados no Diário Oficial Eletrônico referentes a pessoas com anemia falciforme, HIV/aids e fibromialgia, cujo relatório ainda não foi oficialmente divulgado pelo Poder Público Municipal, tampouco é do seu conhecimento.

Sérgio Carneiro agradece ao Município pela confiança na sua trajetória profissional e a parceria ao longo dos últimos dez meses em que esteve à frente da SEMOB, período em que se dedicou exclusivamente a contribuir para inúmeras melhorias da mobilidade urbana em Feira de Santana.

Feira de Santana, 28 de outubro de 2025.

Sérgio Barradas Carneiro

Assessoria de Comunicação/Andrews Pedra Branca “