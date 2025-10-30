Aberto o cadastro para novos alunos da rede pública municipal em Feira

A Secretaria Municipal de Educação (Seduc) de Feira de Santana lançou, ontem, terça-feira (29), o sistema de cadastro de novos alunos para o ano letivo de 2026. O cadastro pode ser realizado entre os dias 29 de outubro e 15 de novembro, por meio do site oficial da Prefeitura: feiradesantana.ba.gov.br/seduc/cadastro/index.asp.

O processo é o primeiro passo para garantir a participação na lista de espera das escolas da rede municipal e tem como objetivo contribuir para o levantamento e a organização das vagas disponíveis.Importante: o cadastramento não assegura a matrícula imediata

A iniciativa facilita para os pais e responsáveis demonstrarem interesse em escolas específicas, próximas de casa ou do trabalho, tornando o processo de matrícula mais ágil e acessível.

Com o cadastro online, a Secretaria consegue mapear a demanda de cada região e planejar melhor a oferta de vagas, garantindo que nenhuma criança, jovem ou adulto fique fora da escola.

QUEM DEVE SE CADASTRAR – O cadastro de novos alunos está aberto para todas as etapas da Rede Municipal: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

EDUCAÇÃO INFANTIL -Podem ser cadastradas crianças nascidas entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2025. Famílias que desejam solicitar transferência de alunos já matriculados na rede também devem preencher o formulário.

ENSINO FUNDAMENTAL – O cadastro é destinado a estudantes que irão cursar do 1º ao 9º ano e que tenham nascido até 31 de março de 2020. Assim como na Educação Infantil, alunos que já fazem parte da rede e desejam transferência para outra escola municipal precisam realizar o cadastro.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – Jovens, adultos e idosos que desejam iniciar ou retomar os estudos também podem participar, realizando o cadastro de novos alunos para concorrer a uma vaga no turno noturno da rede municipal.

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS -Durante o preenchimento, é necessário informar dois números de telefone válidos, pois a Secretaria Municipal de Educação poderá realizar contato por ligação telefônica para ofertar vagas. O endereço informado deve ser o de interesse da matrícula, podendo ser o residencial ou o comercial do estudante.

MATRÍCULA EFETIVA E PERDA DE VAGA – Após ser contemplado com uma vaga, o responsável deverá efetivar a matrícula presencialmente, apresentando a documentação pessoal e escolar do estudante na unidade de ensino. Caso o procedimento não seja feito dentro do prazo estipulado, o candidato perderá a vaga.