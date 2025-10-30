Agora vai: Prefeitura publicou edital para fazer a reforma na Praça dos Sapateiros

Foi publicado no Diário Oficial o edital de licitação para a reforma na Praça dos Sapateiros, tradicional ponto desses profissionais localizado no canteiro central da avenida Getúlio Vargas, vizinho ao estacionamento do Paco Municipal ‘Maria Quitéria”, centro de Feira de Santana. O projeto arquitetônico elaborado pela Secretaria de Planejamento, foi apresentado aos sapateiros, em setembro passado, por Zé Ronaldo, no gabinete do Prefeito.
Tanto as bancas dos sapateiros quanto um quiosque, uma banca de revistas e ponto de chaveiro instalados no local, serão relocados para 22 modernos quiosques com cobertura, distribuídos no entorno de uma passarela central. O local também terá o piso intertravado colorido, banheiros, passarela com pergolado e moderna iluminação pública.
Foto: Washington Nery