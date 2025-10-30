Saiba quem são os candidatos a deputado dos sete vereadores do “União Brasil” de Feira

Os sete vereadores do partido União Brasil em Feira de Santana demonstraram-se incomodados com a escolha do novo presidente municipal do partido, empresário Zé Chico, feita pelo Diretório Estadual da legenda. O “incômodo” dos vereadores não deve-se nada ao fato do diretório sequer tê-los comunicado oficialmente a mudança (o ex-presidente et o secretário de Governo de Feira, Mário Borges), mas pelo fato de Zé Chico ser pre-candidato a deputado federal enquanto todos os sete vereadores já se comprometeram publicamente com outras candidaturas menos conectadas com a cidade do que a de Zé Chico. As reclamações dos vereadores, feitas em declarações à imprensa na Câmara, não atingem Zé Ronaldo, embora todos saibam que o novo presidente é aliado próximo, e provavelmente candidato preferencial, do Prefeito de Feira.

Saiba agora quem são os candidatos dos sete vereadores:

Gabriel Nunes – herdeiro, filho do ex-deputado Zé Nunes, a família é uma oligarquia política na região de Euclides da Cunha. (vereadores Lulinha, Zé Curuca e Pastor Valdemir).

Dal Barreto – já foi deputado estadual, alvo na Operação Overclan da Polícia Federal que apura lavagem de dinheiro de facções criminosas em postos de combustíveis. (vereador Zé Carneiro).

Jonga Bacelar – também herdeiro de oligarquia política. Filho do ex-deputado Jonga Bacelar, fez dobradinha na eleição passada com Binho Galinha (vereador Galeguinho SPA)

Junior Muniz – herdeiro, filho do presidente da Câmara de Vereadores de Salvador (vereador Marcos Lima)

Candidato da Igreja Pentecostal – (vereador Edvaldo Lima).

Diego Coronel – filho e “herdeiro político” do senador Angelo Coronel. (vereador Josivaldo)