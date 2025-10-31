Encapuzados raptam adolescente de 13 anos de dentro de casa em Feira mas não pedem resgate

Um adolescente de apenas 13 anos, Deivison Levi Alves dos Santos, foi sequestrado de sua residência na última terça-feira (27), no conjunto José Ronaldo, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana segundo ocorrência que teria sido registrada pela mãe do garoto, de acordo com relato da delegada Danielle Matias, titular da 2ª Delegacia Territorial (DT), ao programa radiofônico e site Acorda Cidade.

Quatro homens encapuzados invadiram a casa onde eles moram, por volta das 4h da manhã, perguntando por uma arma. Relata a delgada: “No momento, só tinha ela e o filho de 13 anos em casa, acabaram por levar esse adolescente com eles. Desde então, ele não foi visto novamente. Pelo que a mãe contou para a gente, eles perguntaram por armas, a mãe disse que não tinha arma em casa, e eles perguntaram quem estava em casa e ela respondeu que estavam apenas ela e o filho. Após isso, eles levaram esse adolescente. Não houve nenhum tipo de situação de extorsão, foi um sequestro. Eles pegaram o adolescente em casa e não deram mais notícias. Não há questão de extorsão, porque não foi cobrado nenhum valor, pelo menos não foi passado nada desse tipo de situação para a gente”. É estranho principalmente pela idade, praticamente uma criança, né? 13 anos!.