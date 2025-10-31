Luz Acesa Podcast, um espaço para conversas sobre saúde mental com leveza e profundidade

Falar sobre sentimentos, compreender os movimentos internos que nos atravessam e buscar caminhos para o acolhimento. Essa é a proposta do Luz Acesa Podcast, novo projeto idealizado pela jornalista Orisa Gomes, a psicóloga Marina Queiroz e o diretor criativo Lucas Neves.

O podcast funciona como uma roda de conversa sobre temas ligados à saúde mental e às relações humanas, conduzida de forma leve, acessível e acolhedora, mas sem abrir mão da profundidade e da qualidade da informação.

“A ideia do Luz Acesa nasceu durante uma sessão de terapia. Marina explicou ansiedade de um jeito tão claro e acessível que pensei: ‘Quantas pessoas precisariam ouvir isso?’ Naquele momento, percebi o quanto seria importante levar esse tipo de conversa para mais pessoas. Convidei Marina, convidei Lucas e assim o podcast ganhou vida”, conta Orisa Gomes, que conduz as conversas.

Os primeiros episódios já estão disponíveis no canal Luz Acesa Podcast no YouTube (https://www.youtube.com/@LuzAcesaPodcast) , com temas como ansiedade, filhos no contexto de separação, e luto, tema que ganha mais evidência com a proximidade do Dia de Finados. A proposta é que o conteúdo também chegue em breve ao Spotify e às redes sociais, como Instagram e TikTok, ampliando o alcance do projeto.

Para a psicóloga Marina Queiroz, o Luz Acesa é “um espaço aberto para conversas sinceras sobre o comportamento humano, sobre as relações, os desafios emocionais e os movimentos internos que nos constroem como pessoas”. Ela reforça que a ideia é falar de psicologia com leveza e acessibilidade, mas sempre com cuidado ético e responsabilidade profissional.

Já Lucas Neves, responsável pela direção criativa do projeto, destaca que o podcast é uma forma de unir informação, empatia e naturalidade. “Acredito que o grande valor do Luz Acesa está nesse equilíbrio: abordar temas sérios com empatia e leveza, criando conversas que despertam. Mais que um podcast, é um convite para pensarmos, sentirmos e entendermos melhor juntos”, frisa.

A equipe acredita que falar de saúde mental de maneira natural é uma forma de iluminar caminhos e criar pontes de escuta em um tempo em que o diálogo sobre emoções ainda encontra resistências. A ideia é que cada episódio seja um abraço, um respiro e um convite à reflexão.

*Sobre os criadores* – Orisa Gomes é jornalista formada desde 2009, com trajetória marcada pela atuação em rádio, TV, jornalismo digital e assessoria de imprensa. Atualmente, atua na área de comunicação estratégica e se dedica a projetos que unem informação, propósito e sensibilidade.

Marina Queiroz é psicóloga clínica (CRP 03/12231), com formação em Terapia Cognitivo-Comportamental e Abordagem Centrada na Pessoa, pós-graduação em Neuropsicologia e formação em Psicologia Perinatal. Atua há mais de dez anos no atendimento a casais, famílias, crianças, adolescentes e adultos.

Lucas Neves é profissional de comunicação com mais de cinco anos de experiência em estratégias de conteúdo, campanhas digitais e assessoria de imagem. Atua na criação de projetos integrados e no fortalecimento de marcas e profissionais nas redes sociais e meios offline.