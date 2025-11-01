Valdomiro se aposenta da Câmara e deixa um legado que ultrapassa o exercício profissional

Valdomiro, hoje, 1º de novembro, você encerra sua caminhada na Câmara Municipal de Feira de Santana deixando um legado que ultrapassa o exercício profissional. Foram muitos anos de dedicação à comunicação pública, sempre com sensatez, lealdade e aquele cuidado que só quem entende o peso das palavras consegue ter.

Mais que redator, você foi um luminar da notícia. Deu letras e sentido aos fatos do Legislativo, ajustando cada frase com equilíbrio, preservando a instituição sem abrir mão da verdade. Sua escrita sempre uniu precisão e humanidade, num equilíbrio raro.

Em tantos momentos, quando o município precisou, você atendeu ao chamado com o mesmo espírito íntegro de sempre, voltando de cada missão com a cabeça erguida e a serenidade de quem cumpre o dever com dignidade.

Aqui na Câmara, ficam as lembranças das conversas rápidas, dos conselhos ao pé de orelha, dos toques sinceros que ajudaram muita gente, colegas, estagiários, servidores de todos os setores. Tudo sempre dito com humildade e com a generosidade de quem partilha o que sabe sem se impor.

O ciclo se encerra, mas o seu legado continua inspirando. “Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante.”

Desejo que esta nova etapa venha repleta de paz, saúde e da leveza que acompanha aqueles que cumpriram bem a própria jornada.

Com estima,

Eduardo Pimentel Gomes Gonçalves é gerente legislativo da Câmara de Vereadores de Feira de Santana

foto: Arquivo Secom/Jorge Magalhães