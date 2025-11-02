Novembro Negro tem “Declama Preta” no Centro de Cultura Amélio Amorim, dia 12

O espetáculo “Declama Preta” será apresentado no próximo dia 12, a partir das 19 horas, como parte das comemorações do “Novembro Negro”, em Feira de Santana. Lene e Marcinha Costa no palco utilizam textos de Conceição Evaristo e da moçambicana Paulina Chiziane além de produções autorais. O ‘Declama Preta’ é um projeto que já foi exibido em muitas salas, em Feira e em outras cidades baianas. “Em cena, surgem referências e representações simbólicas aos Orixás femininos e às religiões de matriz africana”, explicam as diretoras e protagonistas do espetáculo. Os ingressos na bilheteria, 20 e 10 reais.

