Arquiteto Mateus Dias é o secretário extraordinário para obras da Ponte Salvador-Itaparica

Bahia terá uma nova estrutura administrativa dedicada exclusivamente à execução das obras da ponte Salvador-Itaparica e de projetos estaduais que integram o sistema viário. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta segunda-feira (3), o novo titular responsável pela Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica, Mateus Dias, durante coletiva de imprensa no gabinete oficial, em Salvador.

Mateus Dias é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (2002), tem especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Fundação Visconde de Cairu. Ele também já atuava em projetos ligados à infraestrutura da ponte como superintendente de Planejamento e Logística de Transporte e Intermodalismo, da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). Foi nomeado também o chefe de Gabinete, Pedro César Gaspar Dórea, graduado em Administração Públic

Responsável por coordenar e integrar programas e projetos de órgãos da administração pública na fase de implantação do Sistema Viário Ponte Salvador–Ilha de Itaparica, Mateus Dias agradeceu a confiança na escolha do seu nome e reforçou o compromisso com um projeto que preza pelo desenvolvimento, mas também pelo cuidado com as comunidades e com o meio ambiente

“A gente não limita esse projeto à ponte. Estamos falando de um sistema viário, um novo vetor de acesso, de desenvolvimento, de turismo. A ponte será um dos maiores projetos dos últimos 40, 50 anos realizados na América Latina, mas não será só a ponte. Então, essa pasta vai integrar as ações até a entrega da ponte, quando o consórcio passa a gerir”, explicou o governador.

A Ponte Salvador-Itaparica terá investimento estimado em R$ 10 bilhões — R$ 5 bilhões somente do governo estadual — para a construção da ponte e de túneis, viadutos e novos acessos entre Salvador e Vera Cruz. A Concessionária responsável pela obra terá até junho de 2026 para concluir os projetos de engenharia, obter as licenças necessárias e iniciar a obra, com conclusão prevista para junho de 2031.

O sistema viário fará a ligação direta da ponte com a Via Expressa, com as avenidas Jequitaia, Engenheiro Oscar Pontes e com o Terminal Marítimo de São Joaquim, em Salvador. No lado da Ilha de Itaparica, o acesso será pela região da Gameleira, em Vera Cruz. O projeto ainda inclui a duplicação da BA-001, nos trechos entre Cacha Pregos e a Ponte do Funil.