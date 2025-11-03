Zé Ronaldo e Brito estão no Rio de Janeiro no encontro da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas

O prefeito Zé Ronaldo, acompanhado do secretário de Planejamento, Carlos Brito, e participam do encontro da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), no Rio de Janeiro, que com começou nesta segunda-feira.

Estar presente em debates como esse é uma oportunidade de buscar soluções inovadoras e fortalecer o diálogo federativo. Feira de Santana tem um papel importante no desenvolvimento regional, e participar dessas discussões nacionais nos ajuda a trazer mais avanços e melhorias para o nosso município”, destacou o prefeito

A programação reúne gestores municipais de todo o país para debater temas estratégicos nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico da Plenária de Prefeitas e Prefeitos da FNP, que reunirá lideranças municipais de todo o país para discutir temas de interesse nacional, como reforma tributária, mobilidade urbana, gestão fiscal e ações climáticas.

Durante a plenária, será apresentada a Carta de Prefeitas e Prefeitos da FNP para a COP30, documento que reúne compromissos e propostas das cidades brasileiras para o enfrentamento das mudanças climáticas e a promoção do desenvolvimento sustentável. A agenda segue até quarta-feira (5).