Frente de Prefeitos quer a questão climática como principal agenda dos municípios

A 88• Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) da qual está participando o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, e o de Salvador, Bruno Reis, tem a questão climática como uma das mais importantes do evento. Estratégias, ações de governança climática e mudança de comportamento foram os principais temas da reunião Governança Climática Multinível e Articulação Setorial, que abriu as discussões paralelas da 88 Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FN). Os debates da FNP aconteceram no primeiro dia da Cúpula Mundial de Prefeitos e Fórum de Líderes Locais, eventos da C40 e da Bloomberg Philanthropies, de 3 a 5 de novembro, no Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro.

A mesa foi aberta pelo embaixador Antônio da Costa e Silva, assessor internacional do Ministério das Cidades, que destacou a necessidade de “habilitar os prefeitos para que eles toquem ações transformadoras“.

O protagonismo das cidades no combate às mudanças climáticas foi consenso entre os participantes. Silvio Barros, prefeito de Maringá/PR e presidente da Comissão da Comissão de Meio Ambiente e Mitigação da FNP, fez uma fala provocativa, focando no futuro:

“Se amamos nossos filhos e netos temos que parar para pensar que estamos deixando um mundo insustentável para eles. Precisamos mudar nossa atitude em relação ao nosso comportamento“, disse. Barros ainda criticou a falta de informação sobre os problemas relacionados ao clima.

Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora/MG e secretária-geral da FNP, ressaltou em sua fala a importância da transversalidade do tema no desenvolvimento das ações de mitigação. “A agenda climática é o coração de qualquer agenda municipal, mas envolve também questões como infraestrutura, por exemplo. Se não entendemos isso, não solucionamos os problemas