Exposição fotográfica Cenas Urbanas destaca a cultura do vaqueiro

Com o objetivo de valorizar a identidade sertaneja e preservar as tradições do homem do campo, foi aberta na última quarta-feira (05) a exposição fotográfica “Cenas Urbanas – 1ª Edição Portal do Sertão”, com o tema “A Cultura do Vaqueiro no Portal do Sertão”. O projeto, que conta com o apoio da Prefeitura de Feira de Santana, apresenta um olhar sensível sobre o vaqueiro nordestino e sua profunda ligação com o sertão, destacando aspectos históricos, sociais e culturais dessa figura emblemática.

A mostra reúne obras dos fotógrafos Gutemberg Suzarte, Antônio Neto e Carlos Gomes, que registraram, em imagens marcantes, o cotidiano, a força e a fé do vaqueiro em suas múltiplas expressões. Idealizada pela Saveiro Produções, a exposição tem apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e apoio financeiro do Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura do Governo Federal.

A exposição pode ser visitada até às 18h desta quarta-feira (05) na Praça de Alimentação Gilson Pereira, na avenida Getúlio Vargas, Centro, e, de 13 a 30 de novembro, no Museu Casa do Sertão, na UEFS.

O fotógrafo Gutenberg Suzarte, um dos expositores, destacou a importância do projeto para manter viva a memória do vaqueiro nordestino. “Queríamos mostrar a cultura do vaqueiro, que anda um pouco esquecida. Essas imagens retratam o cotidiano, a força e a união entre o homem e o animal. O vaqueiro é uma figura fundamental da nossa história e merece esse reconhecimento”, afirmou.

Entre os personagens retratados está o vaqueiro José Ribeiro dos Santos, de 87 anos, morador do distrito de Jaguara, que há mais de sete décadas dedica sua vida ao trabalho com o gado. “Sou vaqueiro desde pequeno. É uma tradição que vem da roça e está melhorando de novo. Essa exposição mostra o valor do nosso ofício e o quanto essa cultura ainda vive”, contou emocionado.

A professora Bianca Silva, visitante da exposição, destacou o impacto das imagens no público. “É um resgate da simplicidade do cotidiano sertanejo. As fotos mostram gestos e expressões que passam despercebidos, mas que carregam uma beleza enorme. É uma oportunidade de conhecer e valorizar mais essa cultura, principalmente para os jovens”, disse.

Além da exposição, a programação inclui o workshop gratuito “A Psicogeografia como Extensão Poética do Espaço Fotográfico”, ministrado por Péricles Mendes, no dia 13 de novembro, das 9h às 17h30, no Museu Casa do Sertão. A atividade, que inclui coffee break e certificado de participação, busca explorar a fotografia como expressão artística e ferramenta de reflexão sobre o espaço urbano e social.

A exposição “Cenas Urbanas” reforça o compromisso da Prefeitura de Feira de Santana em apoiar iniciativas que promovem a arte, a cultura e a preservação da memória sertaneja, pilares que ajudam a contar a história e a identidade do povo feirense.

Foto: Apolo Rocha