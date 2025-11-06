Jerônimo, Margareth e Macron abrem festival Brasil-França em Salvador

A Bahia escreve mais um capítulo em sua história de conexões com o mundo. Nesta quarta-feira (5), o governador Jerônimo Rodrigues, a ministra da Cultura Margareth Menezes e o presidente da França, Emmanuel Macron, participaram, em Salvador, da abertura oficial do Festival Nosso Futuro Brasil–França: Diálogos com a África. O evento, que integra a Temporada França–Brasil 2025, celebra o diálogo cultural entre os participantes que compartilham raízes, histórias e sonhos de futuro.

Realizado no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), o painel de abertura do festival teve como tema “A cidade inclusiva, diversidade, acessibilidade e antirracismo”, iniciado com apresentações artísticas no pátio do museu e a visita das autoridades à exposição O Avesso do Tempo — recriação de obras clássicas em lençóis, inserindo rosto nas figuras, destacando experiências africanas ocultas pela história —, do artista franco-beninense Roméo Mivekannin.

“A vinda do presidente Macron à Bahia e a escolha do estado para a realização de um festival grandioso como este, reforça o papel da nossa terra como ponte viva entre a África, o Brasil e a Europa. Cenário ideal para essa que é, uma celebração da juventude, da cultura e da vocação baiana para o diálogo entre povos e identidades”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues.

Pela primeira vez na Bahia, o presidente francês Emmanuel Macron destacou a cultura como um símbolo da conexão entre Brasil, França e África. “Agradeço o acolhimento caloroso dos baianos. A parceria construída com o presidente Lula se reflete também nas discussões que este fórum vai promover. Desejo que os jovens aqui presentes continuem com as discussões sobre o futuro do mundo, com criação e inovação”.

A abertura do festival também promoveu um amplo debate sobre questões ecológicas, solidariedade entre os povos, com o mundo e justiça social, a partir de discussões levantadas por jovens que participarão do Fórum Nosso Futuro.

Festival que une culturas, ideias e gerações- O Festival Nosso Futuro, organizado pelo Institut Français e pela Embaixada da França no Brasil, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo da Bahia, chega à sua 7ª edição, sendo esta a primeira realizada fora do continente africano. Durante cinco dias, desta quarta-feira (5) a domingo (9), Salvador se transforma em um grande palco para debates, exposições, cinema, gastronomia e apresentações culturais gratuitas, com a presença de artistas, pesquisadores e lideranças do Brasil, França e África.

Para o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, o evento consolida a Bahia como referência internacional em cultura e diversidade. “Trazer esse festival para a Bahia é uma oportunidade de fortalecer nossa cultura e promover um intercâmbio real entre diferentes formas de pensar e criar, através da reunião de jovens da França, Bahia e África para discutir também artes, educação, ciência e sustentabilidade. A presença de Emmanuel Macron marca o fortalecimento dessa parceria, com a imersão na cultura baiana e o calor do povo local”, destacou.

O coordenador-geral de Políticas de Juventude (Cojuve), Nivaldo Millet, destacou o protagonismo de 100 jovens baianos de programas mantidos pelo Governo do Estado, como o Partiu Estágio, Primeiro Emprego, na construção desse diálogo global. “É a primeira vez em 200 anos de parceria entre o Brasil e a França, que colocamos a juventude no centro dessa discussão. Jovens alcançados pelas nossas políticas públicas na ponta, que participam, aprendem e inspiram, mostrando que o futuro se constrói com escuta, criatividade e união”, ressaltou Millet.

Entre os jovens participantes, o sentimento é de orgulho. “É incrível que eu, uma jovem negra de periferia, oriunda do Programa Primeiro Emprego do Governo do Estado, faça parte da delegação que vai compor uma rica troca de experiências com jovens de outros países e mostrar o potencial do nosso estado”, contou Átina Batista, 24 anos, atual presidenta da União dos Estudantes da Bahia.

Bahia: centro da cultura mundial- O festival mobiliza os principais equipamentos culturais do Estado com dez grandes exposições em cartaz, dentre elas:

O Avesso do Tempo, de Roméo Mivekannin – MAM-BA

Fatumbi – o mensageiro, com fotos de Pierre Verger e obras de Emo de Medeiros – MAB

Coleção_FRAC no MAC_Bahia e Ecos através do Atlântico, de Olufemi Hinson Yovo – MAC_Bahia

Mostras no Museu Afro-Brasileiro, Casa do Benin, Casa das Histórias, MUNCAB e Aliança Francesa

Outro destaque é o Festival Cinemas do Futuro, que exibe 24 filmes africanos e afro diaspóricos entre quinta-feira (6) e domingo (9), nas salas Walter da Silveira e Saladearte da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A programação inclui duas mesas redondas com especialistas e sessões gratuitas dedicadas à memória, identidade e futuro do cinema africano e das diásporas.

Fórum Nosso Futuro – Além das exposições e filmes, no centro do festival, o Fórum Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África – Nossos Lugares em Partilha oferece um espaço de reflexão e ação, onde 300 jovens e nomes de destaque do pensamento contemporâneo, como Achille Mbembé, Denise Ferreira da Silva, Erika Hilton, Najat Vallaud-Belkacem, Christiane Taubira e Abderrahmane Sissako às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), se reúnem para tratar de temas como justiça ambiental, igualdade de gênero, inclusão social, cultura e sustentabilidade, com foco na construção de novas narrativas globais.