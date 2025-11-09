Lubi de Serrinha fala da COP 30 com Jânio Rêgo e lembra de Zé Potoca

A COP30 tem rendido muitas promessas e o Lobisomem de Serrinha quando soube que a Noruega iria doar 1 bilhão de dolares ao Fundo de Florestas Tropicais para Sempre trocou ideias com o experiente jornalista de Feira de Santana, Jânio Rego, o qual disse que não era U$1 bilhão e sim US$3 bilhões, mas ele acreditava em lotora boa. .

O lubi entãolhe lembrou que Lorota Boa é uma música de Luiz Gonzaga onde narra que um amigo seu deu um tiro com a atiradeira (a espingarda) e matou 15 patos.

Nessa mesma música, o rei do baião cria o personagem, Zé Potoca, o camarada que dava nó na água, daí tirou o nome da música O meu primo Zé Potoca mente tanto qui faiz dó/ Me contou qui pegou água, inrolô e deu um nó/Qui mintira mais danada, qui conversa mais à toa/ Dá nó n’água né pussive, é lorota e das boa.

A noticia que gerou o diálogo entre os dois personagens, o Lubi e Jânio foi a seguinte: – O Brasil obteve nesta quinta-feira (6) a confirmação de novos países investidores no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). O maior aporte anunciado foi o da Noruega, que vai colocar cerca de US$ 3 bilhões. Ao todo, o fundo já tem a promessa de US$ 5,5 bilhões em investimentos.

O QUE É O TFFF: O fundo é um mecanismo financeiro proposto pelo Brasil que usa um modelo de investimento de renda fixa para gerar recursos destinados à conservação de florestas tropicais. Não se tratam de doações. O lucro das aplicações será usado para remunerar países que mantêm suas florestas em pé, com prioridade para nações como Brasil, Indonésia e Congo.

Além da Noruega, o fundo já reúne compromissos de Brasil (US$ 1 bi), Noruega (US$ 3 bi), Indonésia (US$ 1 bi) e França (US$ 500 mi). A Alemanha sinalizou apoio ao fundo, mas ainda não anunciou o valor que deve ser divulgado na sexta-feira (7), segundo dia da Cúpula de Líderes em Belém.

Tasso Franco é jornalista. nasceu em Serrinha/Bahia