Família recebe Título de Cidadão Feirense do jornalista Azevedo Júnior (in memoriam)

Dedicação, compromisso e legado fazem parte da trajetória de Azevedo Júnior, que continua vivo na lembrança de todos que com ele conviveram. Quem não o conhecia em toda a Bahia?” A indagação é do vereador Lulinha da Gente (União Brasil), propositor da sessão solene que aconteceu na noite desta segunda-feira (10), na Câmara Municipal. Na ocasião, foi entregue o Título de Cidadão Feirense, in memoriam, ao jornalista homenageado, por meio de seu filho, Átila Mariano de Oliveira Azevedo.

Ainda de acordo com Lulinha da Gente, Antônio Mariano Azevedo Júnior foi um conhecido jornalista feirense, fundador do jornal Municípios em Foco, que era “meu saudoso amigo e irmão, símbolo de ética, coragem, generosidade e amor por Feira de Santana”.

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Azevedo Júnior, explica o autor da sessão, “escolheu Feira para viver, trabalhar e construir seus maiores tesouros: amizades sinceras e uma família exemplar, que esteve ao seu lado até o último dia de sua vida, em 11 de junho de 2024”, disse.

Na vida profissional, em meados da década de 1990, iniciou sua trajetória no rádio e na imprensa escrita, destacando-se no jornal Folha do Estado. Mais tarde, em 2009, relatou Lulinha da Gente, o homenageado realizou um grande sonho: fundar o jornal Municípios em Foco, que se tornou “referência na imprensa regional por levar informação e cidadania a todo o estado”. Também atuou como assessor de comunicação de deputados estaduais e federais, pautando sua carreira pela ética e responsabilidade.

O filho e representante do homenageado, Átila Mariano de Oliveira Azevedo, agradeceu a Deus e à Câmara Municipal “por esse momento tão especial e de profunda emoção”, em especial ao vereador que propôs a homenagem, Lulinha da Gente. Disse que “é uma honra poder celebrar a vida de um homem que deixou tantas marcas de trabalho, amizade e amor por esta cidade”.

“Hoje, receber este Título de Cidadão Feirense em memória de meu pai é reconhecer a sua vida, que foi vivida com propósito, dedicação e amor a Feira de Santana, que o acolheu de braços abertos. Em nome de nossa família, agradeço de coração a todos que vieram celebrar conosco este momento de alegria e eterna gratidão”, declarou.