Na COP30, Jerônimo fortalece a pauta do bioma Caatinga

A experiência da Bahia em políticas de incentivo à transição energética e o destaque do estado na produção de energia sustentável marcaram a participação do governador Jerônimo Rodrigues na COP30, em Belém, nesta segunda-feira (10). Durante os encontros e painéis, o governador enfatizou a importância de acelerar as ações de enfrentamento às mudanças climáticas.

Jerônimo destacou que os impactos de eventos climáticos extremos já são uma realidade, citando o tornado que atingiu o Paraná e as fortes chuvas registradas em Vitória da Conquista. “As consequências têm se intensificado. Esses fenômenos se tornam cada vez mais frequentes, e precisamos agir com maior celeridade para conter esse processo”, afirmou.

O governador participa da COP30 acompanhado de representantes dos outros oito estados nordestinos, por meio do Consórcio Nordeste, reforçando a atuação conjunta da região em defesa da sustentabilidade e no combate à desertificação que afeta áreas do semiárido. “Viemos discutir transição energética e direito ambiental, mas também fortalecer a pauta da Caatinga, que precisa ser reconhecida e protegida como bioma essencial do nosso país”, completou Jerônimo.

SEMA – Durante a COP30, a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema) participa de diversos painéis que evidenciam o protagonismo do estado na agenda climática e ambiental. Os representantes da Sema participam como painelistas em temas estratégicos — como Adaptação Climática e Resiliência Costeira, Monitoramento e Prevenção de Riscos Climáticos, e Desafios da Segurança Hídrica no Nordeste — destacando experiências e políticas públicas voltadas à convivência com os efeitos das mudanças do clima.

A Bahia também participa de discussões sobre Cidades e Governança Climática, Pagamento por Serviços Ambientais e Regulação e Competitividade Energética Regional, reafirmando o compromisso com uma transição justa e sustentável.

Nos debates sobre Biodiversidade, Oceanos e Governança Marinha, o estado apresentará iniciativas de conservação costeira e manejo integrado. “Essas participações evidenciam o papel da Bahia como líder regional na construção de soluções inovadoras para o enfrentamento da crise climática e na promoção de uma economia verde”, afirmou o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, que acompanha o governador Jerônimo Rodrigues, no evento.