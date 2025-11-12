Comércio de Feira “derruba” o feriado nacional da Consciência Negra

Segunda maior cidade da Bahia, o estado mais negro do país, Feira de Santana “derrubou” o feriado nacional do próximo dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra. Um acordo coletivo entre o Sindicato dos Comerciários e o Sindicato patronal do Comércio permite o funcionamento do comércio de Feira de Santana nesse dia.

A decisão foi reforçada por um decreto da Prefeitura Municipal “autorizando excepcionalmente” funcionamento do comércio das 9 às 16 horas do dia 20. No mesmo decreto, a Prefeitura regulamenta o serviço no comércio num outro feriado, o do dia 15 de Novembro (Proclamação da República). Nesse dia, o comércio do centro estará fechado mas os dos bairros serão abertos.