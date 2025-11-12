Natal Encantado retorna em 2025 com grandes atrações da música nacional

Ana Carolina, Sandra Sá, Jorge Vercillo, Joanna, Rosana, Renato e Seus Blue Caps, Orquestra Neojibá e as Jovens Divas são algumas das atrações que vão movimentar o Natal Encantado 2025. O retorno da programação, que anima a cidade no final de ano, foi anunciado pelo prefeito José Ronaldo, na manhã desta quarta-feira (12), durante coletiva à imprensa no Paço Municipal Maria Quitéria.

Este ano, o Natal Encantado terá uma nova formatação, conforme revelou o prefeito José Ronaldo. Ao invés de seguir direto durante uma semana, o evento será distribuído em dois fins de semana: de 11 a 14 de dezembro e de 18 a 21 de dezembro, possibilitando assim a presença de turistas na cidade durante a realização da programação nos finais de semana.

A programação dos shows da grade principal de eventos será realizada na Praça Padre Ovídio, ao lado da Catedral de Senhora Santana. Também haverá apresentações paralelas no estacionamento da Prefeitura e nas janelas do Paço Municipal Maria Quitéria.

O Natal Encantado 2025 será aberto na noite do dia 11 de dezembro, uma quinta-feira, com a apresentação da Orquestra Neojibá e mais uma grande atração de destaque no cenário nacional, que será confirmada pelo prefeito José Ronaldo nos próximos dias.

Já no dia 12 de dezembro, a animação fica por conta da feirense Thathi “Canta Rita Lee” – a Rainha do Rock. Em seguida, será a vez do cantor Jau, trazendo a essência da musicalidade baiana.

A programação prossegue, trazendo ainda mais animação para o palco da Praça Padre Ovídio no dia 13, com a apresentação de duas estrelas da Jovem Guarda: Wanderléa e Baby do Brasil.

E no domingo, dia 14, para fechar a primeira semana do Natal Encantado, o Governo Municipal traz para Feira de Santana a animação de Negra Cor, se apresentando no palco a partir das 17h, e em seguida Filhos de Jorge, com apresentação prevista para começar às 20h.

A animação não termina por aí. São oito noites de shows, sempre nos fins de semana. No dia 18, uma quinta-feira, o evento será aberto às 19h com a apresentação de Renato e Seus Blue Caps e, em seguida, a grande pedida da noite: o show de Jorge Vercillo & Sandra Sá.

No dia 19, uma sexta-feira, é a vez da valorização da prata da casa, com a apresentação das Jovens Divas de Feira de Santana, a partir das 19h, e em seguida o show da cantora Joanna.

Tem mais shows para animar o Natal Encantado na noite do dia 20. As apresentações começam a partir das 18h, com Elas por Elas. Em seguida, sobe ao palco a cantora Rosana, que promete animar a noite com sua voz marcante e músicas apaixonadas. E depois tem a banda Flashback.

As apresentações do Natal Encantado 2025 terminam no dia 21 de dezembro e prometem ser mais uma noite inesquecível, com a apresentação de Ana Carolina e mais uma atração que será anunciada nos próximos dias.