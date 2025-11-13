Prefeitura vai ocupar Shopping Popular no lado da avenida Olímpio Vital: Casa do Trabalhador de Feira

A Casa do Trabalhador vai estar de endereço novo a partir de 2026. Equipamento mantido através da Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec) de Feira de Santan, é o órgão de intermediação e preparação de mão de obra. Ele vai passar a funcionar em novas e modernas instalações em local estratégico no Shopping Popular: ao longo da Rua Olímpio Vital, em frente à Estação de Transbordo Centro.

A previsão da secretária do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Márcia Cristina Ferreira, é de o equipamento já estar funcionando no Shopping Popular a partir de março de 2026. “Até lá, faremos as adaptações necessárias de um espaço no Shopping Popular para receber a Casa do Trabalhador com todo conforto e segurança para o público assistido”, destacou.

Nas futuras instalações da Casa do Trabalhador vão funcionar toda a parte de atendimento dos serviços do órgão, a Escola 4.0, a Sala do Empreendedor, a Sala da Mulher Empreendedora, o CrediAmigo do BNB e o CrediBahia.

A chefe de Gabinete da Settdec, Lilian Araújo, informou que verbas para viabilizar as novas instalações da Casa do Trabalhador já estão disponíveis. “Estamos com os preparativos para realizar a licitação visando à contratação de empresa para realizar, até dezembro deste ano, a adaptação das instalações no Shopping Popular”.

Foto: reprodução vídeo Instagram