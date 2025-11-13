/ Publicado em Destaques, Política

Seis projetos de lei do Governo aguardam aprovação na Câmara de Vereadores de Feira

Seis (6)  projetos de lei do Poder Executivo estão tramitando na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, abrangendo diversos setores da administração pública municipal. O governo espera que todos sejam discutidos e aprovados até o final dessa legislatura. Pelo menos um já entrou na pauta: o  pedido de autorização para abrir  crédito adicional especial no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com recursos  provenientes  do Contrato de Financiamento firmado pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal.

Anistia fiscal e tipificação de PPP (Parceria Público-Privada), quitação de débitos tributários,  criação de uma tarifa social de água, e a oficialização do ingresso do Município no Consórcio Portal do Sertão são os pontos abordados nos demais projetos.

