Comunicação Crucial: imersão propõe transformar a forma de dialogar e liderar

Em um mundo onde líderes precisam equilibrar empatia e firmeza, a maneira de se comunicar pode definir o rumo de uma equipe, de um projeto ou de uma decisão importante. Pensando nisso, a Imersão Crucial, antes feita apenas em empresas, chega a Feira de Santana como uma proposta para aprimorar o diálogo em momentos decisivos, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. A iniciativa, realizada em parceria com o Boulevard Residence, tem como objetivo fortalecer a forma como líderes se comunicam, gerenciam conflitos e tomam decisões. Inscrições limitadas: https://mlucasnascimento.hotmart.host/imersaocrucial

Baseada no conceito de Comunicação Crucial, a habilidade de expressar-se com clareza e propósito em situações de tensão, o evento oferece um ambiente de aprendizado prático e reflexivo.

O palestrante, Lucas Nascimento, analista do discurso e Professor Adjunto de Linguística na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e pós-doutorado pela USP, destaca a urgência do tema: “Em tempos de alta complexidade, saber conduzir um diálogo crucial não é apenas um diferencial, é uma questão de sobrevivência profissional. Nossa imersão é desenhada para tirar o líder do campo da teoria, do silêncio e da explosão, e colocá-lo na prática do diálogo eficaz, equilibrando a empatia com a necessidade de resultados firmes.”

O encontro reúne cases reais, vivências práticas e momentos de networking. A programação inclui ainda almoço no Outback SteakHouse, coffee break, além de livro e material de estudo para os participantes. O evento acontece no dia 29 de novembro, no auditório do Shopping Boulevard, em Feira de Santana, com vagas limitadas para 30 participantes, o que garante a exclusividade e a atenção necessária para o aprendizado.