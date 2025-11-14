Pra que diabos voltar!?

Quem ainda se espanta com violência não conhece pelo menos um pouco da história da civilização. Ora!!! Os caras chegaram ao ponto de matar Jesus, que não tinha outra vida a não ser pregar o amor, a solidariedade, a justiça etc.

A civilização sempre foi violenta. A história prova isto. Até mesmo boa parte das religiões contribuiu e ainda contribui ricamente com a história da violência no mundo. Jesus estaria se perguntando: “De que Jesus essas religiões estão falando!?”

A violência na civilização apenas muda o modus operandi, quando é o caso. Mas é sempre brutal, com suas diferentes maneiras de matar, de colonizar, de humilhar, de saquear e até de comemorar atos violentos, quando interessa.

Desculpem pela blasfêmia, mas é o trocadilho apropriado para o assunto: “Pra que diabos esse povo quer que eu volte”, estaria Jesus se questionando!