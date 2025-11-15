Andrews Pedra Branca é novo titular do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão

O professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Andrews Pedra Branca, é um dos novos titulares do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). A publicação consta no Diário Oficial do Estado deste sábado (15). A nomeação técnica foi homologada pela reitora Adriana Marmori após indicação da Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (ADUNEB). Andrews é graduado em Comunicação/Jornalismo.

O CONSEPE é um órgão consultivo e deliberativo integrante da administração superior da universidade que organiza o funcionamento da área acadêmica, define normas didáticas e científicas e atua como instância para aprovar e regulamentar atividades.