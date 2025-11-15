José Arcanjo expõe na Banca Stardust em São Paulo

O artista plástico de Feira de Santana, José Arcanjo, está com trabalhos expostos a partir de hoje, sábado, 15, na Banca Studart, junto com mais 17 artistas de diversas cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Santo Antônio do Descoberto (Goiás). A Exposição chama-se: “Manchetes da Arte“. A Stardust fica na Rua General Jardim, número 570, no bairro Vila Buarque, em São Paulo. É um espaço colaborativo com arte de artistas LGBTQIAPN+ e também funciona como loja online, com envios para todo o Brasil. Colaboramos exclusivamente com artistas LGBTQIAPN+ para dar visibilidade a um coletivo que, sem dúvida, foi e continua sendo sistematicamente invisibilizado e discriminado”, diz o site.