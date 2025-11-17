Câmara faz sessão especial pela Consciência Negra mas Prefeitura não respeita o feriado

A Câmara Municipal de Feira promoverá uma sessão sessão solene na quarta-feira (19), em celebração ao Dia da Consciência Negra, feriado nacional instituído pela Lei Federal nº 14.759/2023. Mas no âmbito do Poder Executivo, o feriado foi desconsiderado para o comércio: o prefeito Zé Ronaldo baixou um decreto autorizando o funcionamento das lojas no centro comercial antigo da cidade.

A iniciativa da sessão solene é do vereador Pedro Américo (Cidadania), e também marcará a entrega de importantes honrarias a personalidades que se destacam na promoção da igualdade racial e na valorização da cultura afro-brasileira.

Durante o evento, será concedido o Título de Cidadã Feirense à senhora Suely Paulo de Lima; a Comenda Maria Quitéria à senhora Rosylene Oliveira Costa; e a Medalha Zumbi dos Palmares à senhora Maria de Lourdes Souza Santana e ao senhor Ednaelson Ferreira da Assunção.