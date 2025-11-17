Mais de 60% das mesas vendidas para a festa Retrô Preto & Branco

Mais de 60% das mesas estão vendidas para a festa Retrô Preto & Branco, próximo dia 29, às 20h, no CSU da Cidade Nova, em Feira.

Atrações: Stúdio 13, Violão das 11, Xucalho de Cabra, Balada Clã e Crys Souza. Toda a renda ajudará instituições sociais, com destaque para o Lar de Idosos Francisco de Assis (SEVUL), que realiza trabalho essencial de cuidado e dignidade aos idosos. Também serão beneficiadas a SEEFAC e o Projeto Manjedoura.

Mesas por R$125 (4 pessoas) e ingressos por R$30. Informações: (75) 99202-1363 / 99846-5463. Música, memória e solidariedade com apoio da Prefeitura de Feira de Santana.