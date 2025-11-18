Zé Ronaldo diz que um deputado federal pode trazer para a cidade no mínimo 40 milhões de reais

Em uma reunião política com o pre-candidato a deputado federal, empresário Zé Chico, o prefeito de Feira de Santana explicando o que ele considera ser o semi-parlamentarismo, onde o Congresso “tem mais força do que trinta anos atras” e a importância de um senador e e um deputado federal, afirmou: um deputado federal tem condição de levar para sua cidade, no mínimo, no mínimo 40 milhões de reais por ano.

Segundo o prefeito um recurso nesse montante daria, por exemplo, para manter o custeio anual de, pelo menos, três UPAs (Unidade de Pronto Atendimento ).