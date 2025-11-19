Agro baiano condena demarcações de terras indígenas enquanto Jerônimo comemora

Enquanto o agro baiano, representado pela Federação da Agricultura do Estado da Bahia condena a legalização das demarcações de terras indígenas anunciadas pela ministra Sônia Guajajara, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues celebrou a ação do governo Lula: “Meu agradecimento ao presidente Lula por conduzir esse passo com coragem e sensibilidade por nós.” Na Bahia são mais de 79 mil hectares demarcados. (leia aqui)

A FAEB divulgou uma nota onde afirma que a legalização das áreas demarcadas vai trazer problemas para famílias não indígenas que já produzem na área. A entidade apela a Jerônimo para interferir no caso da Bahia, onde duas áreas serão definitivamente entregues a etnias indígenas no sul do estado.