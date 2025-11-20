“Koanza: simbora, negona!” abre o Novembro Negro no Teatro do Centro de Convenções de Feira

Nesta sexta, 21 de novembro, o Teatro do Centro de Convenções recebe o espetáculo “Koanza: Simbora, Negona”, com Sulivã Bispo, às 19h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/vem-viver-o-novembro-negro-21-11-2025-espetaculo-koanza-simbora-negona-ator-suliva-bispo/3225278

Koanza: Simbora, Negona! é um monólogo afrofuturista, cheio de humor, crítica social e reflexões sobre luta antirracista e intolerância religiosa. Koanza nasceu no Senegal, mora no Corredor da Vitória, tem seu terreiro no Curuzu, e é dessa travessia que nasce uma história potente, emocionante e cheia de humor.

O Novembro Negro no Teatro e Centro de Convenções de Feira de Santana é uma realização da Secult, através da Diretoria de Espaços Culturais, Governo da Bahia.