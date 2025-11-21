Concessão do Estádio Joia da Princesa será definida em janeiro de 2026

Prefeitura de Feira de Santana publicou o edital de licitação para a concessão onerosa de requalificação, exploração, operação e manutenção do Estádio Alberto Oliveira (Joia da Princesa). A concorrência pública é identificada como Licitação Eletrônica nº 95-2025-CE, conduzida pela Comissão Especial de Licitação.

De acordo com o edital, a concessão prevê que a empresa vencedora será responsável por modernizar, administrar e explorar comercialmente o equipamento esportivo, pertencente ao Município de Feira de Santana. O critério de julgamento será o de maior valor da parcela de outorga fixa, garantindo retorno financeiro ao município.

A sessão pública para recebimento e análise das propostas está marcada para o dia 19 de janeiro de 2026, às 08h30, na modalidade online.

O edital completo pode ser consultado no portal de compras públicas do município, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br

Foto: SECOM/Arquivo