Geraldo Azevedo e Diogo Nogueira são os nomes que faltavam no Natal Encantado de Feira

Geraldo Azevedo e Diogo Nogueira são os dois nomes que estavam faltando na grade de apresentações do Natal Encantado: um vai cantar no primeiro dia e o outro no último dia desse mega evento da Prefeitura de Feira que será aberto no dia 11 de dezembro e vai até o dia 21 na Praça Padre Ovídio (Praça da Matriz).

Programação completa:

11 de dezembro — quinta-feira — Abertura

19h — Orquestra Neojiba

Geraldo Azevedo

12 de dezembro — sexta-feira

19h — Thathi “Canta Rita Lee”

21h — Jau

13 de dezembro — sábado

19h — Wanderléia

21h — Baby do Brasil

14 de dezembro — domingo

17h — Negra Cor

20h — Filhos de Jorge

19 de dezembro — sexta-feira

19h — Jovens Divas

21h — Joanna

20 de dezembro — sábado

18h — Elas por Elas

20h — Rosana

22h — Flashback

21 de dezembro — domingo

20h — Ana Carolina

Diogo Nogueira