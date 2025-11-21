Geraldo Azevedo e Diogo Nogueira são os nomes que faltavam no Natal Encantado de Feira

Geraldo Azevedo e Diogo Nogueira são os dois nomes que estavam faltando na grade de apresentações do Natal Encantado: um vai cantar no primeiro dia e o outro no último dia desse mega evento da Prefeitura de Feira que será aberto no dia 11 de dezembro e vai até o dia 21 na Praça Padre Ovídio (Praça da Matriz).
Programação completa:
11 de dezembro — quinta-feira — Abertura
19h — Orquestra Neojiba
Geraldo Azevedo
12 de dezembro — sexta-feira
19h — Thathi “Canta Rita Lee”
21h — Jau
13 de dezembro — sábado
19h — Wanderléia
21h — Baby do Brasil
14 de dezembro — domingo
17h — Negra Cor
20h — Filhos de Jorge
19 de dezembro — sexta-feira
19h — Jovens Divas
21h — Joanna
20 de dezembro — sábado
18h — Elas por Elas
20h — Rosana
22h — Flashback
21 de dezembro — domingo
20h — Ana Carolina
Diogo Nogueira