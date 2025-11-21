Parte do Túnel Divaldo Franco afetado pelas chuvas já foi consertado

A Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), concluiu no início da tarde desta sexta-feira (21) os reparos nas placas de concreto de proteção lateral do túnel Divaldo Franco, localizado na avenida Maria Quitéria, comprometidas após as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de ontem (20).

A via, no sentido avenida Presidente Dutra, foi interditada nas primeiras horas da manhã para permitir a atuação das equipes da SOMA, que trabalharam de forma contínua para garantir a rápida recuperação do equipamento público.

De acordo com a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), a interdição foi necessária para assegurar a integridade dos motoristas e pedestres que utilizam a via. Com a conclusão dos serviços, o tráfego será liberado ainda nesta tarde.

A Prefeitura destaca que não houve qualquer dano estrutural ao túnel, apenas às placas de proteção lateral, que já foram devidamente recuperadas.